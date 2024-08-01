Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами

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Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами. Об этом сообщает Zeitgeschenen.

В интервью журналистам жиголо по имени Кингсли признался, что в 2022 году он оказывал интимные услуги женщине-министру из Германии, с которой он познакомился в Нигерии.

«Насколько я помню, она принимала там участие во встрече на высшем уровне. Она была одета в это красивое малиновое платье», — рассказал он, добавив, что с тех пор она пользуется его услугами постоянно.

Последняя их встреча произошла неделю назад в Абиджане, где она рассказывала ему о своей поездке в Сенегал. Она «очень скучала по нему», утверждает собеседник издания.

Немецкие журналисты сопоставили график поездок главы германского МИД и выяснили, что он подтверждает рассказ жиголо. И даже в Нигерии два года назад на Анналене Бербок было то самое малиновое платье.

Репортеры отметили, что, таким образом, Бербок поддерживает нелегальный эскорт-заработок, и выразили надежду, что за интим министр платит своими деньгами, а не государственными.