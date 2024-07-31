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Наш триатлонист пожаловался на невезение на Олимпиаде

Наш триатлонист пожаловался на невезение на Олимпиаде

Азербайджанский триатлонист Ростислав Певцов заявил о невезении на летних Олимпийских играх в Париже, из-за которого спортсмену не удалось попасть в число призеров.

«Я счастлив, что уже в третий раз участвую в Олимпиаде. Такие соревнования дают преимущество спортсменам. Сегодня мне не повезло, я недоволен своим результатом. На втором этапе гонки у моего велосипеда спустило колесо. Замена заняла много времени. К сожалению, из-за этого случая я не смог попасть в число призеров. После соревнований хочу немного отдохнуть. Затем снова приступлю к тренировкам» – приводит «Репорт» его слова.

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