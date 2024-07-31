AYNA: Срок службы большинства «лондонских» такси истек

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Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта прокомментировало распространенные в последние дни в социальных сетях сообщения о массовом выводе из эксплуатации «лондонских» такси.

Согласно информации Агентства, в качестве приоритетных направлений в стране определены обновление парка легковых автомобилей такси, эксплуатация такси-электромобилей, экологически чистых, оснащенных интеллектуальными технологиями автомобилей.

«Срок службы большинства «лондонских» такси LEVC TX4 истек. В отношении автомобилей, срок эксплуатации которых истек, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства», – отметили в Агентстве.