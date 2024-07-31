В августе в Азербайджане осадков будет выше нормы

190 Просмотров

В августе в Азербайджане среднемесячная температура воздуха ожидается близкой к климатической норме.

Об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы.

В августе объем осадков ожидается близким к климатической норме, местами может превышать ее.

В первых числах месяца в большинстве районов без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные, грозовые дожди.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах 24-26 градусов, что близко к климатической норме.

Ночью температура воздуха составит 22-27 градусов тепла, днем 29-34 градусов тепла, в отдельные дни 36-39 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет близким к климатической норме, местами может превышать ее (норма 6-8 мм).