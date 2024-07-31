Будет жарко

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Национальная гидрометеорологическая служба сообщает, что в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В пригородах возможны ночные дожди и грозы. Днем северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°C, днем 27-32°C. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но в горных районах возможны грозы и кратковременные ливни.

Температура воздуха ночью будет 17-22°C, днем 30-35°C, в горах ночью 10-15°C, днем 17-22°C.