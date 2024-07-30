МОК сторонится противостояния между НОК Израиля и Палестины

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Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешивается в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Израиля и Палестины, руководствуясь стремлением «уйти от политики»

Об этом на пресс-конференции заявил представитель МОК Марк Адамс.

Ранее НОК Палестины направил главе МОК Томасу Баху письмо с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать [в Олимпийских играх в Париже], – сказал Адамс. – Наша профессия – спорт, мы уходим от политики».