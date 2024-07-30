Израиль ударил по Бейруту, есть погибшие и раненые (обновлено, фото, видео) |
Франция не хочет «отпускать» Алжир |
«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео) |
Зангезурский коридор изменит правила игры для всего региона |
Баку приветствует содействие США прогрессу в отношениях Азербайджан-Армения |
Амирбеков заявил о прогрессе в мирных переговорах с Арменией |
Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в поддержке Еревана в противостоянии с Азербайджаном |
Пезешкиан принес присягу (видео) |
800 тысяч военных будут подготовлены к войне с Россией |
Главное Спорт

«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео)

«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео)

Сегодня азербайджанский «Карабах» провел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу. Наш клуб сыграл в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» с гибралтарским «Линкольном».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу азербайджанской команды. Голы забили: Жунинью (трижды), Яссин Бензия и Леандро Андраде.

С учетом результата первого матча (2:0 в пользу «Карабаха»), в следующую стадию турнира пробился агдамский клуб. Его ожидает встреча с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).




Теги:
Из этой рубрики
Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании
Спорт

Наши баскетболистки дебютировали в Париже с поражения от Испании

2024/07/30, 23:48
Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)
Спорт

Австралийский олимпиец едва не утонул в ходе соревнований (фото)

2024/07/30, 23:44
«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео)
Спорт

«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео)

2024/07/30, 21:54
Экс-вратарь "Карабаха" отметил преимущество Баку перед Москвой
Спорт

Экс-вратарь «Карабаха» отметил преимущество Баку перед Москвой

2024/07/30, 21:48
Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)
Спорт

Рамазанова проиграла в Париже представительнице Германии (обновлено)

2024/07/30, 21:26
В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)
Спорт

В Баку чествовали Хидаята Гейдарова (фото)

2024/07/30, 21:08
МОК сторонится противостояния между НОК Израиля и Палестины
Спорт

МОК сторонится противостояния между НОК Израиля и Палестины

2024/07/30, 19:41
Шабаш на открытии Олимпиады возмутил даже армян (фото)
Спорт

Шабаш на открытии Олимпиады возмутил даже армян (фото)

2024/07/30, 19:15
Аллахвердиев победил в Париже египетского боксера (фото)
Спорт

Аллахвердиев победил в Париже египетского боксера (фото)

2024/07/30, 18:58