«Карабах» разгромил «Линкольн» (видео)

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Сегодня азербайджанский «Карабах» провел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу. Наш клуб сыграл в Баку на стадионе «Тофик Бахрамов» с гибралтарским «Линкольном».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу азербайджанской команды. Голы забили: Жунинью (трижды), Яссин Бензия и Леандро Андраде.

С учетом результата первого матча (2:0 в пользу «Карабаха»), в следующую стадию турнира пробился агдамский клуб. Его ожидает встреча с победителем пары «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).









