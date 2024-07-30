В Анкаре заявили, что Израиль ведет себя как преступная организация

90 Просмотров

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что Израиль ведёт себя как преступная организация, игнорируя решения международных инстанций.

Тунч отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого он обвинил в геноциде в Газе, выступает в Конгрессе США, что, по его словам, станет черным пятном в истории. Турецкий министр также осудил министра иностранных дел Израиля за непозволительные заявления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он назвал администрацию Нетаньяху военными преступниками и детоубийцами. Эти заявления Тунч сделал в эфире телеканала NTV.