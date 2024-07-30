В Анкаре заявили, что Израиль ведет себя как преступная организация

Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч заявил, что Израиль ведёт себя как преступная организация, игнорируя решения международных инстанций.
Тунч отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которого он обвинил в геноциде в Газе, выступает в Конгрессе США, что, по его словам, станет черным пятном в истории. Турецкий министр также осудил министра иностранных дел Израиля за непозволительные заявления в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Он назвал администрацию Нетаньяху военными преступниками и детоубийцами. Эти заявления Тунч сделал в эфире телеканала NTV.