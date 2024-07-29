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Для новых граждан России могут увеличить срок службы в армии

Для новых граждан России могут увеличить срок службы в армии

В Госдуме рассматривается возможность увеличения срока службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, говорится в сообщении в телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — сказано в сообщении.

Поправку собираются рассмотреть до конца весенней сессии (то есть до 5 августа).

Кроме того, предлагается сделать условием приема в гражданство России одновременную с этим постановку на воинский учет получающих его.

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