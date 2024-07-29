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Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпиады

Власти Франции работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпиады

Французские власти работают над сдерживанием вируса денге и кори во время Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже, передает Wired.

С 1 января по 30 апреля 2024 года вирусом денге во Франции заболели 2000 человек.

Власти Франции планируют ограничить потенциальную возможность превращения Игр в событие, которое может способствовать большему распространению опасного вируса.

«Очень сложно ограничить риск эпидемии, когда дело касается денге», — объясняет Анна-Белла Файу, медицинский энтомолог. Вирус передается от человека к человеку комарами, виновником которого во Франции является инвазивный тигровый комар Aedes albopictus.

Насекомое становится все более серьезной проблемой, когда погода становится теплее, а жаркое лето в Европе создает условия для процветания этого вида.

«Яйца очень устойчивы, а метаболизм комаров ускоряется при нагревании. Насекомое раньше становится взрослым, а значит, и кусает раньше», – отметила специалист.

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