Хаменеи утвердил Пезешкиана на президентство (обновлено, фото, видео)

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11:39 Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи в воскресенье официально утвердил Масуда Пезешкиана в должности президента страны, сообщает агентство Mehr.

В начале церемонии министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди представил официальный доклад о том, как прошли досрочные президентские выборы, и поблагодарил иранский народ, сотрудников ведомств за их успешное проведение. Затем аятолла Хаменеи огласил декрет, в соответствии с которым Пезешкиан официально объявлен девятым президентом Исламской республики Иран.

Церемония приведения Пезешкиана к присяге состоится в парламенте 30 июля.

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11:34 В эти минуты в Иране проходит торжественная церемония вступления в должность избранного президента страны Масуда Пезешкиана. Он был избран главой государства в ходе внеочередных выборов, которые состоялись после кончины его предшественника Ибрагима Раиси, погибшего в результате крушения вертолета, напоминает «Вестник Кавказа».

Церемония инаугурация проходит в присутствии Верховного лидера Исламской революции Аятоллы Хаменеи, министров и дипломатов, а также представителей иностранных делегаций.

В ходе церемонии глава МВД Ирана выступит с докладом о ходе состоявшихся президентских выборах. Затем будет оглашен текста указа об утверждении избранного президента, и сам глава государства обратится с речью к Иранскому народу. Официальная часть церемонии завершится выступлением Верховного лидера Исламской революции.