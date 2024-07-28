Израиль нанес удар возмездия по «Хезболле»

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Авиация Израиля в ночь на 28 июля нанесла удары по ряду объектов ливанского движения «Хезболла», сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«За ночь авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей «Хезболлы» как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Отмечается, что среди пораженных объектов – схроны с оружием и инфраструктура. Цели поражены в том числе в районах населенных пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа.