Эмин Агаларов и Николь Шерзингер посеяли слухи и догадки о романе (фото)

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Российский певец Эмин Агаларов и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер спели дуэтом на международном фестивале Dream Fest 2024, который завершился в столице Азербайджана — Баку.

На территории местного курорта собрались около 100 артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Канады и Турции, фестиваль посетили 15 тысяч зрителей, сообщает «Пятый канал».

27 июля на фестивале появились музыканты из Канады и США — Дэвид Фостер, Кэтрин Макфи и Николь Шерзингер. Однако вокалистка The Pussycat Dolls не вышла к публике и даже пропустила свой выход на сцену, так как ее чемодан потерялся в аэропорту. Только в полночь селебрити наконец предстала перед зрителями и исполнила три композиции, одну из них — с Эмином.

Они не только спели, но и дали волю множеству слухов и догадок, а некоторых и вовсе убедили, что влюблены. Артисты держались за руки, Агаларов нежно обнимал коллегу и целовал. А ведь он женат.