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Главное Общество

В МВД предупредили о мошенничестве с помощью ИИ

В МВД предупредили о мошенничестве с помощью ИИ

При помощи искусственного интеллекта (ИИ) с гражданами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена их семьи.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

«В киберпространстве жертвой становится тот, кто верит в вероятности. Вы должны знать, что различного рода предложения от неизвестных лиц, обещания прибыли в итоге заманят вас в ловушку. Не передавайте никому свою личную информацию и банковские данные. При помощи ИИ с вами могут вести переговоры от имени банковского сотрудника или члена вашей семьи, родственника. Будьте внимательны, чтобы не стать очередной жертвой мошенников», – отметил он.

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