В Италии в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже

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Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр вышла убогой.

«Ужасное начало, дорогие французы. Убогое», – написал он в X (ранее Twitter). Маттео Сальвини также прокомментировал отрывок из трансляции открытия Олимпиады, отсылающий к библейскому сюжету Тайной вечери, назвав это «оскорблением миллионов христиан в мире».

Евродепутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. «Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?» – с сарказмом написал политик в Х.

Сенатор «Братьев Италия» Лучо Малан написал в Х, что парижская церемония «заставляет стыдиться Францию и Европу», указав на сцену, имитирующую библейский сюжет Тайной вечери.