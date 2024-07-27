В Италии в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже

Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини считает, что церемония открытия Олимпийских игр вышла убогой.
«Ужасное начало, дорогие французы. Убогое», – написал он в X (ранее Twitter). Маттео Сальвини также прокомментировал отрывок из трансляции открытия Олимпиады, отсылающий к библейскому сюжету Тайной вечери, назвав это «оскорблением миллионов христиан в мире».
Евродепутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Никола Прокаччини сравнил церемонию открытия Олимпийских игр с гей-парадом. «Мне понравилась церемония гей-парада. Не знаете, когда будет Олимпийская?» – с сарказмом написал политик в Х.
Сенатор «Братьев Италия» Лучо Малан написал в Х, что парижская церемония «заставляет стыдиться Францию и Европу», указав на сцену, имитирующую библейский сюжет Тайной вечери.
Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi. #Paris2024 pic.twitter.com/3RpNvUundd
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 27, 2024