В России рухнул Су-34 (обновлено, видео)

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18:14 В сети появилось видео, предположительно, снятое недалеко от места падения истребителя Су-34 ВКС России в Волгоградской области.

На кадрах виден чёрный дым, поднимающийся над местом падения самолёта.

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16:58 Самолет Су-34, принадлежащий Воздушно-космическим силам России, разбился при выполнении планового тренировочного полета в Волгоградской области, сообщает Минобороны России.

Экипаж катапультировался, опасности для жизни пилотов нет. Истребитель приземлился на пустую местность. Предварительной причиной приводится техническая неисправность.