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Карл III принял президента СОР29 Мухтара Бабаева

Карл III принял президента СОР29 Мухтара Бабаева

Король Великобритании Карл III принял министра экологии Азербайджана, назначенного президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), Мухтара Бабаева.

Как передает Report», об этом сообщается на странице COP28 (ОАЭ) в соцсети Х.

«Король Карл III принял в Кларенс-хаусе (вестминстерская резиденция членов британской королевской семьи – ред.) Тройку председательств COP, в которую входят президент COP28 Султан Аль-Джабер, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев и национальный секретарь Бразилии (СОР30) по изменению климата Ана Тони.

Тройка председательств COP – это беспрецедентное сотрудничество между государствами, принимающими COP, целью которого является сохранение динамики, обеспечение преемственности, укрепление реализации и создание моста прогресса между конференциями COP», – говорится в сообщении.

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