В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

137 Просмотров

США с 2020 по 2021 год намеренно проводили на Филиппинах кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 Sinovac.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это правда, что [Пентагон] действительно отправлял сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство текст документа из Министерства обороны США.

Согласно тексту источника, американские власти признали провал данной кампании и в августе 2021 года приняли решение ее свернуть. Помимо Филиппин, данная пропагандистская операция была также направлена на страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.