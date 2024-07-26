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В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

В США признали намеренную дискредитацию китайской вакцины от COVID-19

США с 2020 по 2021 год намеренно проводили на Филиппинах кампанию по дискредитации китайской вакцины от COVID-19 Sinovac.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Это правда, что [Пентагон] действительно отправлял сообщения филиппинской аудитории, ставя под сомнение безопасность и эффективность Sinovac», — приводит агентство текст документа из Министерства обороны США.

Согласно тексту источника, американские власти признали провал данной кампании и в августе 2021 года приняли решение ее свернуть. Помимо Филиппин, данная пропагандистская операция была также направлена на страны Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии.

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