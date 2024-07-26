Персонал парижского отеля, где разместились члены МОК, объявил забастовку (видео)

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Работники пятизвездочного отеля Hôtel du Collectionneur в Париже, где остановились члены Международного олимпийского комитета, объявили забастовку за день до церемонии открытия Олимпийских игр, сообщает Associated Press.

По данным крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT), МОК выплатил Hôtel du Collectionneur 22 миллиона евро за эксклюзивное использование объекта. Парижское отделение CGT опубликовало в социальных сетях видео, на котором около дюжины сотрудников выстроились в коридоре отеля.

Сотрудники держали плакаты с надписями: «Нет 13-й зарплаты – нет Олимпиаде!», «Роскошный отель — нищенская зарплата» и «Верните нам наши социальные льготы».

CGT заявил, что сотрудники требуют повышения зарплаты, которого не было семь лет. Забастовка началась после того, как пятый раунд переговоров с профсоюзами провалился. Хотя в этом году акционерам были выплачены дивиденды в размере более 9,5 млн евро, профсоюз утверждает, что отель не предпринял никаких попыток улучшить финансовое положение своего персонала.