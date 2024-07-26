Власти Франции созывают кризисный штаб из-за саботажа в день открытия Игр

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Власти Франции созывают кризисный штаб из-за инцидента с нарушением графика движения поездов в день открытия Олимпийских игр, передает BFMTV.

«И.О. премьер-министра Габриэль Атталь прибудет на заседание кризисного штаба Министерства транспорта в Париже», — говорится в сообщении.

Церемония открытия летних Олимпийских игр во Франции должна состояться вечером 26 июля. Утром в этот день новостное агентство Reuters сообщило, что в работе ряда железнодорожных линий республики произошел сбой. Особенно сильно было нарушено движение на юго-восточном и атлантическом направлениях.

Корреспонденты выяснили, что сеть высокоскоростных поездов TGV подверглась атаке вандалов. Из-за этого на вокзалах застряли сотни тысяч человек, которые теперь не могут добраться до нужных им мест.

Начало церемонии открытия Олимпийских игр запланировано на 21.30 по бакинскому времени.