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Главное Экономика

Азербайджан и Украина обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Украина обсудили развитие экономических связей

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в соцсетях.

Гусев сообщил, что провел плодотворную встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, в которой также приняли участие исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев и председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

«Обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества и двусторонние проекты, направленные на развитие отношений между Азербайджаном и Украиной», – написал он.

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