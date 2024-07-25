Спортсмены жалуются на недостаточное количество еды в Олимпийской деревне

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Спортсмены пожаловались на низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов питания и недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Об этом сообщает газета L’Equipe.

Отмечается, что из-за большого количества спортсменов во время завтрака в среду было ограниченное количество яиц. В компании, отвечающей за организацию питания, отметили, что активно работают над поставками. Также сообщается, что некоторые продукты, в частности, яйца и мясо на гриле, пользуются особой популярностью у спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.