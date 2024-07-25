Армения пыталась собрать разведданные в товузском направлении |
США раскрыли цель своей помощи Армении |
Азербайджан спустя 18 лет может сменить своего посла в России |
Румыния заявила об обнаружении обломков российского беспилотника |
Иванишвили может стать кандидатом в президенты Грузии |
Армения и Иран заключили секретное соглашение о поставках оружия на полмиллиарда долларов |
В Белом доме исключили связь между демаршем Байдена и его здоровьем |
Кобахидзе озвучил условие открытия в Грузии второго фронта против России |
В Шуше ввели в эксплуатацию станцию мониторинга землетрясений |
Главное Спорт

Спортсмены жалуются на недостаточное количество еды в Олимпийской деревне

Спортсмены жалуются на недостаточное количество еды в Олимпийской деревне

Спортсмены пожаловались на низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов питания и недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни. Об этом сообщает газета L’Equipe.

Отмечается, что из-за большого количества спортсменов во время завтрака в среду было ограниченное количество яиц. В компании, отвечающей за организацию питания, отметили, что активно работают над поставками. Также сообщается, что некоторые продукты, в частности, яйца и мясо на гриле, пользуются особой популярностью у спортсменов.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

Теги:
Из этой рубрики
Спортсмены жалуются на недостаточное количество еды в Олимпийской деревне
Спорт

Спортсмены жалуются на недостаточное количество еды в Олимпийской деревне

2024/07/25, 13:38
Зимняя Олимпиада 2034 года пройдет в Солт-Лейк-Сити
Спорт

Зимняя Олимпиада 2034 года пройдет в Солт-Лейк-Сити

2024/07/25, 00:38
«Нефтчи» заинтересован в услугах турецкого специалиста
Спорт

«Нефтчи» заинтересован в услугах турецкого специалиста

2024/07/24, 23:57
Азербайджанские баскетболистки победили Грузию
Спорт

Азербайджанские баскетболистки победили Грузию

2024/07/24, 22:20
Президент Алиев велел усилить поддержку олимпийских и паралимпийских чемпионов
Спорт

Президент Алиев велел усилить поддержку олимпийских и паралимпийских чемпионов

2024/07/24, 18:42
Судебные приставы требуют от Хабиба оплатить долги
Спорт

Судебные приставы требуют от Хабиба оплатить долги

2024/07/24, 00:05
Наши баскетболистки победили Албанию
Спорт

Наши баскетболистки победили Албанию

2024/07/23, 23:44
«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более €1 млрд за сезон
Спорт

«Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более €1 млрд за сезон

2024/07/23, 23:29
«Карабах» в гостях победил «Линкольн» (видео)
Спорт

«Карабах» в гостях победил «Линкольн» (видео)

2024/07/23, 21:54