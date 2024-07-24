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В Азербайджане арестован командир воинской части

В Азербайджане арестован командир воинской части

Арестован командир N-ской воинской части полковник Хазиев Самир Матлаб оглу.

Об этом говорится в заявлении старшего помощника военного прокурора – руководителя пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана, главного советника юстиции Фирада Алиева.

«Подтверждаю факт предъявления обвинения командиру N-ской воинской части, расположенной в Нахчыванской Автономной Республике, полковнику Хазиеву Самиру Матлаб оглу по статье 341.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и избрания в его отношении по представлению Военной прокуратуры Азербайджанской Республики меры пресечения в виде ареста решением Бакинского военного суда. В настоящее время расследование продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства», – заявил он.

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