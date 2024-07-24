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В Москве в собственном авто подорвали офицера Минобороны (фото и видео)

В Москве в собственном авто подорвали офицера Минобороны (фото и видео)

В Москве в собственном авто подорвали заместителя начальника войсковой части спутниковой связи Андрея Торгашова. Об этом пишут российские СМИ.

Land Cruiser российского военного взорвался во дворе в 6:30 утра, когда он сел за руль. Мужчина выжил, у него оторвало обе ступни. Он госпитализирован в Боткинскую больницу. Также пострадала жена Торгашова. Женщину госпитализировали с рваными ранами лица.

Торгашов возглавляет воинскую часть 33790 – 89-й центр спутниковой связи ВС РФ.

Российские силовики говорят, что одна из версий взрыва – «покушение, связанное с профессиональной деятельностью». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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