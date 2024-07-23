В Баку мужчина изрезал своих детей ножом и покончил с собой

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В поселке Бина Хазарского района Баку Эюбов Рза 1974 года рождения нанес ножевые ранения своим детям и покончил с собой

Сначала мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своему сыну Али Эюбову 2014 года рождения, а затем и своему 4-летнему сыну Теймуру Эюбову, передает АПА.

10-летний Али скончался на месте происшествия.

Отец, осознав содеянное, совершил суицид.

4-летний Теймур Эюбов доставлен в Сабунчинский медицинский центр. Врачи провели ему операцию. Его состояние оценивается как умеренно тяжелое.

Сотрудники прокуратуры Хазарского района проводят расследование.