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Взявшим в заложники ребенка оказался его отец (обновлено, видео)

Взявшим в заложники ребенка оказался его отец (обновлено, видео)

Стали известны некоторые подробности о человеке, который взял в заложники несовершеннолетнего и был обезврежен полицией.

Инцидент был зафиксирован в здании, расположенном возле школы №76 в поселке Говсан, передает Report.

Ранее судимый Хосров Ахмедов приставил нож к горлу своего малолетнего ребенка и заявил, что убьет его.

Прибывшие на место сотрудники полиции попытались отвлечь Хосрова Ахмедова. Несмотря на требования и предупреждения полиции, Х.Ахмедов заявил, что убьет своего ребенка. Сотрудники полиции нейтрализовали мужчину, чтобы спасти жизнь несовершеннолетнего.

Хосров Ахмедов ранее был профессиональным спортсменом. Он был чемпионом Азербайджана по тяжелой атлетике и участвовал в ряде международных соревнований.

Он известен под прозвищем «Бетон Хосров», а его видео доступны в социальных сетях.

Также сообщается, что Х.Ахмедов отобрал дом у своего дяди, имевшего психологические проблемы, а его самого выставил на улицу.

***

22.07.2024 20:07 В Сураханском районе Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего и угрожавший его убить.

Согласно информации МВД, Х.Ахмедов, находившийся в розыске и ранее судимый за военные и другие преступления, при задержании не подчинился законным требованиям сотрудников полиции, оказал сопротивление и взял ребенка в заложники, приставив холодное оружие к его горлу.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения, и, учитывая необходимость обеспечения безопасности окружающих и несовершеннолетнего, сотрудники полиции применили служебное оружие и обезвредили Х.Ахмедова.

По факту проводится расследование.

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