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Главное Общество

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков. Однако во второй половине дня в некоторых пригородных территориях вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 20-25°, днем – 31-36° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы – 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-70%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди, грозы и град. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем – 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем – 21-26° тепла.

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