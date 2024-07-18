СМИ: Байдену подготовили речь для выхода из президентской гонки

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Спонсор Демократической партии подготовил для президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, речь с целью «достойного выхода» из предвыборной гонки.

Об этом сообщил портал The Daily Beast, в распоряжении которого оказался черновик речи «Я ухожу», подготовленный одним из крупных доноров демократов, имя которого не называется, передает ТАСС.

По данным портала, текст выступления «был составлен в то время, когда видные представители Демократической партии умоляли президента <…> снять свою кандидатуру». Автор речи предложил Байдену донести до американцев идею о том, что «самое главное – спасти душу Америки», потому что «демократия находится в опасности». При этом на выборах должен победить представитель демократов, которому «надо завоевать доверие американского народа».

По версии автора речи, действующий президент, заявив о своей готовности продолжать работу на этом посту, должен был бы признать, что «большинство американцев хотят назначения на эту должность более молодого человека». Именно по этой причине, как сказал бы Байден в предложенном варианте, он решил уйти в сторону и «уступить место кандидату следующего поколения».