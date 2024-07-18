Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с Фиалой (фото) |
Временный поверенный в делах КНР в Армении исключает направленность отношений с Азербайджаном против третьих стран |
Вырос товарооборот между Азербайджаном и Россией |
В Баку подписана Декларация о создании Международного освободительного фронта |
Неожиданный поворот: ситуация на переговорах изменилась |
Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне |
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено) |
США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении |
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео) |
Главное Мир

СМИ: Байдену подготовили речь для выхода из президентской гонки

СМИ: Байдену подготовили речь для выхода из президентской гонки

Спонсор Демократической партии подготовил для президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, речь с целью «достойного выхода» из предвыборной гонки.

Об этом сообщил портал The Daily Beast, в распоряжении которого оказался черновик речи «Я ухожу», подготовленный одним из крупных доноров демократов, имя которого не называется, передает ТАСС.

По данным портала, текст выступления «был составлен в то время, когда видные представители Демократической партии умоляли президента <…> снять свою кандидатуру». Автор речи предложил Байдену донести до американцев идею о том, что «самое главное – спасти душу Америки», потому что «демократия находится в опасности». При этом на выборах должен победить представитель демократов, которому «надо завоевать доверие американского народа».

По версии автора речи, действующий президент, заявив о своей готовности продолжать работу на этом посту, должен был бы признать, что «большинство американцев хотят назначения на эту должность более молодого человека». Именно по этой причине, как сказал бы Байден в предложенном варианте, он решил уйти в сторону и «уступить место кандидату следующего поколения».

Теги:
Из этой рубрики
Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй срок
Мир

Урсула фон дер Ляйен переизбрана на второй срок

2024/07/18, 16:22
СМИ: Байдену подготовили речь для выхода из президентской гонки
Мир

СМИ: Байдену подготовили речь для выхода из президентской гонки

2024/07/18, 16:02
Зеленский на Саммите ЕПС призвал к уничтожению аэродромов России (видео)
Мир

Зеленский на Саммите ЕПС призвал к уничтожению аэродромов России (видео)

2024/07/18, 15:55
Маск требует от Шольца объяснений
Мир

Маск требует от Шольца объяснений

2024/07/18, 14:46
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено)
Мир

Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено)

2024/07/18, 12:20
Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии: "У них дурной вкус"
Мир

Сийярто ответил на бойкот встреч ЕС в Венгрии: «У них дурной вкус»

2024/07/18, 10:59
Президент Аргентины назвал Иран "террористическим государством"
Мир

Президент Аргентины назвал Иран «террористическим государством»

2024/07/18, 09:36
Пелоси сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах
Мир

Пелоси сказала Байдену, что у него не получится победить на выборах

2024/07/18, 09:18
Байден заразился коронавирусом
Мир

Байден заразился коронавирусом

2024/07/18, 08:56