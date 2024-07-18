В Азербайджане подорожает интернет

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ООО «Азтелеком», учитывая растущий спрос клиентов на высокоскоростной широкополосный Интернет, с 15 августа 2024 года внесет изменения.

Об этом сообщили в структуре.

Компания повысит скорость интернета по тарифам GPON (Gigabit Passive Optical Network) в 2,5 раза. Так, скорость в 40 Mбайт/с увеличится до 100 Mбайт/с, скорость в 60 Mбайт/с – до 150 Mбайт/с и скорость в 100 Mбайт/с – до 250 Mбайт/с.

В новых тарифах минимальная скорость для абонентов начнется со 100 Mбайт/с и оплата за каждый Mбайт/с снизится с 0.45 AZN до 0.25 AZN.

Так, абонентам будет предложена цена в 25 AZN за Интернет скоростью 100 Mбайт/с, в 30 AZN – за скорость в 150 Mбайт/с и в 36 AZN – за скорость в 250 Mбайт/с.

Подробную информацию о тарифах для персональных клиентов и бизнес-клиентов можно получить на сайте компании.

Измененные цены не будут касаться специальных льготных тарифов, предлагаемых ООО «Азтелеком», в том числе, льготных тарифных пакетов “Təşəkkür” для семей шехидов и инвалидов войны.