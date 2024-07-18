Операция ГПС и МВД: задержаны наркодилеры-члены ОПГ (фото)

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Государственная пограничная служба (ГПС) и МВД Азербайджана провели совместную операцию.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 16 июля в 02:40 на территории погранзаставы «Горадиз» Погранвойск был задержан житель Газахского района Расулов Кямиль Саттар оглу, 1984 г.р., который контрабандным путем привез из Ирана в Азербайджан 17 кг марихуаны.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГПС и МВД в Баку были задержаны члены организованной преступной группы, занимающиеся контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, жители Гарадагского района Искендеров Эльчин Алиага оглу, 1982 г.р., Искендеров Гюльага Алиага оглу, 1985 г.р. и Сарыев Талех Бабакерим оглу, 1989 г.р.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.