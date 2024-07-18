Пашинян отказался от встречи с Алиевым в Лондоне |
Друг армян и коррупционер Менендес опроверг свою отставку (обновлено) |
США заявили о работе своего военного инструктора в Минобороны Армении |
Ильхам Алиев прибыл в Лондон (видео) |
Киев не достиг соглашения с Баку о транзите азербайджанского газа через Украину |
Индия и Армения создают совместную группу по оборонному сотрудничеству |
Израиль готов ударить по Ливану |
В Красном море пропал корабль с иранскими военными советниками |
Генсек ООН заявил о катастрофической нехватке продовольствия в Газе |
Главное Общество

Операция ГПС и МВД: задержаны наркодилеры-члены ОПГ (фото)

Операция ГПС и МВД: задержаны наркодилеры-члены ОПГ (фото)

Государственная пограничная служба (ГПС) и МВД Азербайджана провели совместную операцию.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 16 июля в 02:40 на территории погранзаставы «Горадиз» Погранвойск был задержан житель Газахского района Расулов Кямиль Саттар оглу, 1984 г.р., который контрабандным путем привез из Ирана в Азербайджан 17 кг марихуаны.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий ГПС и МВД в Баку были задержаны члены организованной преступной группы, занимающиеся контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, жители Гарадагского района Искендеров Эльчин Алиага оглу, 1982 г.р., Искендеров Гюльага Алиага оглу, 1985 г.р. и Сарыев Талех Бабакерим оглу, 1989 г.р.

Оперативно-следственные меры по факту продолжаются.

Теги:
Из этой рубрики
Операция ГПС и МВД: задержаны наркодилеры-члены ОПГ (фото)
Общество

Операция ГПС и МВД: задержаны наркодилеры-члены ОПГ (фото)

2024/07/18, 12:36
В Абшеронском районе пациент реабилитационного центра подвергся пыткам
Общество

В Абшеронском районе пациент реабилитационного центра подвергся пыткам

2024/07/18, 11:43
Завтра в Сураханском районе не будет газа
Общество

Завтра в Сураханском районе не будет газа

2024/07/17, 18:52
Правоохранители раскрыли почти 99 процентов преступлений
Общество

Правоохранители раскрыли почти 99 процентов преступлений

2024/07/17, 18:08
Слухи о недомогании Полада Бюльбюльоглу являются фейковыми
Общество

Слухи о недомогании Полада Бюльбюльоглу являются фейковыми

2024/07/17, 18:05
Завершилась выплата пенсий за июль
Общество

Завершилась выплата пенсий за июль

2024/07/17, 18:00
В Азербайджане не нужно будет носить с собой удостоверение личности и другие документы
Общество

В Азербайджане не нужно будет носить с собой удостоверение личности и другие документы

2024/07/17, 17:35
AZAL начинает полеты в Физули
Общество

AZAL начинает полеты в Физули

2024/07/17, 17:20
На одном из проспектов Баку ограничили движение транспорта
Общество

На одном из проспектов Баку ограничили движение транспорта

2024/07/17, 16:45