В Гёйгеле обнаружены повешенные тела мужчины и женщины, пропавших год назад

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В лесу в Гёйгеле найдены повешенные тела двух человек.

Выяснилось, что житель Кяльбаджарского района Ясин Ибрагимов, 1996 года рождения, разыскиваемый как пропавший без вести с 10 июня 2023 года, покончил жизнь самоубийством вместе с любимой женщиной.

Ибрагимов отправился в село Тоганалы Гёйгёльского района вместе с жительницей Ходжалинского района Эсмирой Ахлиман гызы Мамедовой, с которой он на тот момент состоял в любовных отношениях, где они вместе повесились в густом лесу.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили принадлежащие им останки.