Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

61 Просмотров

Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в отчете французской ассоциации Respire.

«Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определенный ВОЗ», – отмечается в тексте.

Большая часть столичных спортивных объектов расположена рядом с Парижской кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы NO2.

«Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья», – приводятся в отчете слова главы ассоциации Тони Ренуччи.