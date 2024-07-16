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Главное Мир

Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

Во Франции качество воздуха близ олимпийских объектов не отвечает нормам ВОЗ

Качество воздуха в зоне олимпийских объектов во Франции не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в отчете французской ассоциации Respire.

«Почти на всех спортивных объектах превышен уровень загрязнения воздуха, определенный ВОЗ», – отмечается в тексте.

Большая часть столичных спортивных объектов расположена рядом с Парижской кольцевой автодорогой, где зафиксированы повышенные выбросы NO2.

«Занятия спортом при таком состоянии воздуха опасны для здоровья», – приводятся в отчете слова главы ассоциации Тони Ренуччи.

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