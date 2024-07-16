В МИД Индии вызвали посла Украины из-за заявлений Зеленского

294 Просмотров

Министерство иностранных дел Индии в понедельник вызвало посла Украины в связи с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия выразила обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, назвавшего встречу главы индийского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным «сокрушительным ударом по мирным усилиям [в Украине]».

В связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей, пишет издание.