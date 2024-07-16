«Грапарак»: Пашинян взял отсрочку у Алиева |
Раскрыты подробности письма Орбана Мишелю после своего «мирного турне» |
Трамп стал кандидатом в президенты США |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Главное Мир

В МИД Индии вызвали посла Украины из-за заявлений Зеленского

В МИД Индии вызвали посла Украины из-за заявлений Зеленского

Министерство иностранных дел Индии в понедельник вызвало посла Украины в связи с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию.

Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия выразила обеспокоенность и недовольство высказываниями Зеленского относительно визита Нарендры Моди в Россию, назвавшего встречу главы индийского правительства с президентом РФ Владимиром Путиным «сокрушительным ударом по мирным усилиям [в Украине]».

В связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей, пишет издание.

Теги:
Из этой рубрики
Москва готовится закрыть границу осенью
Мир

Москва готовится закрыть границу осенью

2024/07/16, 14:21
Депутат Рады Безуглая за критику Залужного и Сырского попала в базу "Миротворец"
Мир

Депутат Рады Безуглая за критику Залужного и Сырского попала в базу «Миротворец»

2024/07/16, 14:01
СМИ: силовики видели стрелка на крыше почти за полчаса до покушения на Трампа
Мир

СМИ: силовики видели стрелка на крыше почти за полчаса до покушения на Трампа

2024/07/16, 13:36
К теракту в "Крокусе" оказались причастны и россияне
Мир

К теракту в «Крокусе» оказались причастны и россияне

2024/07/16, 11:22
Президент Кении обвинил американский фонд в поддержке протестов в стране
Мир

Президент Кении обвинил американский фонд в поддержке протестов в стране

2024/07/16, 11:14
В МИД Индии вызвали посла Украины из-за заявлений Зеленского
Мир

В МИД Индии вызвали посла Украины из-за заявлений Зеленского

2024/07/16, 10:56
Байден: "Я на коне" (видео)
Мир

Байден: «Я на коне» (видео)

2024/07/16, 10:39
Поляризация и политическое насилие: повторяет ли Америка 1968 год?
Мир

Поляризация и политическое насилие: повторяет ли Америка 1968 год?

2024/07/16, 10:29
Республиканцы обещают провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов
Мир

Республиканцы обещают провести крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

2024/07/16, 09:40