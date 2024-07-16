Байден: «Я на коне» (видео)

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Президент США Джо Байден оценил свою дееспособность.

«Я на коне! Где вы вообще были-то? Я провел 22 крупных мероприятия, тысячи людей, невероятные толпы. Много всего было! Я на коне! Я что делаю? Выхожу и показываю американскому народу, что я полностью дееспособен, и мне не нужны ни подсказки, ни телесуфлер. Я могу выйти и ответить на любой вопрос. И я устоял, когда тут был саммит НАТО. Час стоял и отвечал на вопросы», – заявил он телеканалу NBC.

Байден заявил, что его умственные способности остаются «чертовски хорошими».

