Байден оправдался за фразу, сказанную за неделю до покушения на Трампа

Президент США Джо Байден оправдался за слова, которые сказал за неделю до покушения на Трампа.
Он говорил, что «настало время поместить Трампа в яблочко» (It’s time to put Trump in a bullseye). То есть, другими словами, взять под прицел.
В эфире телеканала NBC Байден заявил, что этой фразой подразумевал «сосредоточиться на Трампе».
«Я имел в виду, сосредоточьтесь на нем. Сосредоточьтесь на том, что он делает, сосредоточьтесь на его политике, сосредоточьтесь на количестве лжи, которую он сказал в ходе дебатов», – пояснил Байден.
Напомним, что эта его фраза после покушения на Трампа стала поводом для обвинений Белого дома в попытке убийства конкурента.