Байден оправдался за фразу, сказанную за неделю до покушения на Трампа

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Президент США Джо Байден оправдался за слова, которые сказал за неделю до покушения на Трампа.

Он говорил, что «настало время поместить Трампа в яблочко» (It’s time to put Trump in a bullseye). То есть, другими словами, взять под прицел.

В эфире телеканала NBC Байден заявил, что этой фразой подразумевал «сосредоточиться на Трампе».

«Я имел в виду, сосредоточьтесь на нем. Сосредоточьтесь на том, что он делает, сосредоточьтесь на его политике, сосредоточьтесь на количестве лжи, которую он сказал в ходе дебатов», – пояснил Байден.

Напомним, что эта его фраза после покушения на Трампа стала поводом для обвинений Белого дома в попытке убийства конкурента.