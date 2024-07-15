В Баку к поискам утопленника привлечен вертолет (видео)

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К поискам утонувшего в бакинском поселке Бильгя привлечен вертолет.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что накануне поступила информация о том, что в поселке Бильгя Сабунчинского района города Баку на неконтролируемой территории в море утонул 1 человек, в связи с чем к поискам были немедленно привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению в водах МЧС.

К поискам привлечен один вертолет авиационного отряда МЧС. Будет предоставлена дополнительная информация.