Майкл Коллинз: Трампа заказал Байден

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Покушение на убийство Дональда Трампа – все равно, что покушение на президентские выборы в США, которые пройдут этой осенью, что чрезвычайно важно для всей американской политики и даже мира. Эту мысль озвучил член Палаты представителей, республиканец Майкл Коллинз, который прямо заявил, что Трампа «заказал» Байден, пишет Politico.

Член Палаты представителей Коллинз, известный своими провокационными заявлениями в соцсетях, написал что «окружной прокурор-республиканец в округе Батлер (штат Пенсильвания), должен немедленно предъявить обвинения Джо Байдену в подстрекательстве к убийству». Он процитировал пожелание Байдена: «поставить Трампа под прицел».

И судя по всему, так думает не один Коллинз. Восемь конгрессменов-республиканцев считают, что президент США Джо Байден виноват в покушении на Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Байден во время частного разговора со спонсорами Демократической партии призвал прекратить говорить о провальных дебатах и сфокусироваться на Трампе.

«Главный тезис кампании Байдена заключается в том, что Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на Трампа», — написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс в соцсетях.

В свою очередь, член палаты представителей Уэсли Хант считает, что риторика Байдена привела к политическому насилию». Как известно, после покушения на Трампа избирательный штаб Байдена объявил о том, что будет приостановлен показ предвыборных роликов. В них, по-видимому, содержится резкая критика Трампа, которая может дать еще один повод мировым СМИ подумать о причастности к покушению.

Тем не менее Байден и его избирательный штаб стараются меньше говорить о случившемся: лишь одно заявление на семь минут, и банальные слова о “призыве к миру” и “НЕТ насилию”. В заключении заявив: «В Америке мы разрешаем наши разногласия у избирательной урны. Сейчас пришло время это сделать. У избирательной урны. А не при помощи пуль».

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп был ранен во время выступления на предвыборном митинге в городе Батлер: снайпер открыл стрельбу с крыши соседнего строения. Трамп выжил благодаря тому, что в момент выстрела повернул голову в сторону табло, но все же получил касательное ранение уха. В результате один из сторонников кандидата погиб, двое других получили тяжелые пулевые ранения.

Сам Трамп так прокомментировал покушение в соцсети Truth Social: «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, благослави Америку!»

Между тем трудно предсказать, какое влияние субботние события окажут на Америку и ее политический курс. С одной стороны, покушение на Трампа может сплотить республиканцев и избирателей вокруг его фигуры, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Эти выстрелы могут стать главной иллюстрацией нынешней предвыборной кампании. Особенно те кадры, на которых Трамп, несмотря на ранение, поднимает вверх руку, демонстрируя энергию и волю к борьбе.

А что касается нежелания сторонников Байдена говорить о покушении на убийство Трампа, то очевидно, что они прекрасно понимают, что таким образом только сделают оппоненту рекламу. Возможно, есть еще и вторая причина этого отстранения…

Minval.az