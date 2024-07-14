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Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)

Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)

10:02 Американец Томас Мэтью Крукс в момент стрельбы в Дональда Трампа был в майке с эмблемой популярного YouTube-канала про оружие. Об этом пишет NBC News.

Речь идет про Demolition Ranch с 11 миллионами подписчиков. Канал публикует видео о различных типах огнестрельного оружия.

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08:49 Sky News публикует кадры с воздуха с телом ликвидированного стрелка на крыше, тело заблюрено.

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08:07 Стрельбу на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс. Об этом пишет New York Post.

Уточняется, что Крукс жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк.

Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, расположенного в 100 метрах от сцены, где выступал Трамп.

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07:40 В ФБР сообщили, что подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа являлся 20-летним жителем Пенсильвании. Об этом информирует CNN.

Как утверждается, на видео – человек, стрелявший в Трампа. Правоохранители ранее сообщали, что стрелок нейтрализован.

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07:13 Злоумышленник, который устроил стрельбу на митинге кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пенсильвании, находился в сотнях метров от политика, на крыше здания. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Предполагается, что нападение было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента — за пределами кордона охраны», — говорится в публикации.

Помимо того, Секретная служба США заявила, что преступник находился на возвышении за пределами территории, где проходил митинг. Представители ведомства также рассказали, что злоумышленник со своей позиции произвёл множественные выстрелы в направлении сцены.

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