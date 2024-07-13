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ЦАХАЛ об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

ЦАХАЛ об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объяснила удар по югу сектора Газа тем, что среди мирных лиц скрывались лидеры ХАМАС. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Южное командование ЦАХАЛа и ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных боевика ХАМАС и еще несколько террористов. Целью удара стала открытая площадка, окруженная деревьями, несколькими зданиями и сараями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар был нанесен на основе точных разведывательных данных.

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