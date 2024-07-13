ЦАХАЛ об ударе по лидерам ХАМАС на юге сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объяснила удар по югу сектора Газа тем, что среди мирных лиц скрывались лидеры ХАМАС. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Южное командование ЦАХАЛа и ВВС Израиля нанесли удар по району, где среди мирных жителей прятались два высокопоставленных боевика ХАМАС и еще несколько террористов. Целью удара стала открытая площадка, окруженная деревьями, несколькими зданиями и сараями», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что удар был нанесен на основе точных разведывательных данных.