Рассчитываться за проезд по платным дорогам придется по-новому

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Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Порядок использования автомагистрали в качестве платной дороги в Азербайджана».

Согласно действующему решению, сумма оплаты проезда транспортного средства по платной автомагистрали установлен Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автодороги, пройденного транспортным средством расстояния, его веса и количества проездов в месяц.

Согласно поправке, сумма платы за проезд для транспортных средств на каждой платной автомагистрали будет утверждаться Тарифным (ценовым) советом с учетом категории автодороги.