СМИ намекают на серьезное ухудшение здоровья Кейт Миддлтон, больной раком

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Кейт Миддлтон, которая длительное время продолжает бороться с раком, пропустит соревнования по поло Out-Sourching Inc из-за прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.

«Кейт проходит курс химиотерапии в ходе лечения от рака, поэтому не сможет посетить матч», — говорится в заявлении.

К слову, на соревнованиях будет выступать её супруг, принц Уэльсский Уильям. Состояние Кейт не уточняется, однако, как пишет Super, публика обратила внимание, что дворец употребляет слова вроде «рак» и «химиотерапия» с меньшей осторожностью, а значит королевская семья готовит подданных к печальным новостям