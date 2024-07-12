С YouTube удалили украденную у Азербайджана песню армянского певца

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В последние дни в прессе появилась информация о том, что слова песни под названием «Карабах» («Карабах – колыбель всех мечтаний»), автором музыки и слов которой является азербайджанский композитор Бахрам Насибов, изменены Гором Епремяном, и его исполнение песни под названием «Сирун джан» размещено на платформе YouTube в разделе «армянская фольклорная музыка».

В связи с этим Агентство интеллектуальной собственности опубликовало всеобъемлющее заявление 9 июля 2024 года, а 10 июля Министерство культуры и Агентство опубликовали совместное заявление.

Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности в качестве дополнения заявляют следующее:

«Принимаются соответствующие меры по удалению с платформы YouTube песни «Сирун джан» в исполнении Гора Епремяна. В рамках принятых мер Агентством оказана юридическая помощь в подготовке заявления Адиля Насибова, наследника композитора Бахрама Насибова, к администрации YouTube, а заявление и соответствующие доказательные документы были переведены на английский язык. При поддержке Агентства указанные документы от имени наследника композитора на YouTube направило Общественное объединение «Индустрия цифрового и аудиовизуального вещания» (RAYS) – https://rays.az/, специализирующееся на работе с YouTube и другими цифровыми платформами, аккредитованное в Агентстве.

Предварительным результатом принятых мер является то, что видеозапись песни «Сирун джан», размещенная на официальной странице Гора Епремяна в YouTube (первоначальный источник правонарушения), была удалена руководством YouTube из-за нарушения авторских прав (URL: https:// www.youtube.com/watch?v=xbFwavNaTHI).

Другие аудио- и видеозаписи песни «Сирун джан» в настоящее время размещены дистрибьюторской компанией CD BABY на цифровых музыкальных платформах (YouTube Music, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, и т.д.), проводится соответствующая работа по удалению копий, взятых из первоисточника, повлекших нарушение прав и помещенных в производные источники.

О результате будет предоставлена дополнительная информация».