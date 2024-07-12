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Виновным в вооруженном нападении на инкассаторов в Bravo вынесен приговор

Виновным в вооруженном нападении на инкассаторов в Bravo вынесен приговор

Виновным в вооруженном нападении на инкассаторов у входа в гипермаркет BRAVO зачитан приговор.

Cостоялся судебный процесс по уголовному делу в отношении Азера Мамедова, Даянета Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова, обвиняемых в вооруженном инциденте перед гипермаркетом Bravo в Баку, передает АПА.

На процессе под председательством судьи Азада Меджидова в Бакинском суде по тяжким преступлениям виновным был зачитан приговор.

Решением суда Даянет Гудратов приговорен к пожизненному заключению.

Азер Мамедов и Ибрагим Ибрагимов приговорены к 19 годам каждый, Сабухи Гурбанов – к 18,5 годам.

Ровшан Исмаилов был приговорен к 4 годам 11 месяцам 28 дням, Бабек Искендеров – к 3 годам 5 месяцам 28 дням. Они были арестованы в зале суда.

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