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CNN: Россия пыталась ликвидировать главу Rheinmetall

CNN: Россия пыталась ликвидировать главу Rheinmetall

Российские власти готовили убийство главы оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает CNN со ссылкой на пять американских и западных чиновников. Rheinmetall поставляет оружие Украине.

Когда о готовящемся убийстве Паппергера узнали американские спецслужбы, они передали информацию Германии, та смогла предотвратить покушение. Высокопоставленный источник в правительстве Германии подтвердил CNN, что Берлин получил информацию о заговоре от США.

По информации CNN, готовящееся покушение на Паппергера — это только один случай из целой серии планируемых Россией убийств руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

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