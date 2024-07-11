Аллу Пугачеву в России хотят признать иноагентом

75 Просмотров

Для того, чтобы инициировать процесс признания певицы Аллы Пугачёвой иноагентом Министерству юстиции РФ потребуется собрать определённую доказательную базу. Ключевым аспектом станет установленный факт зарубежного финансирования, объяснил юрист Илья Русяев.

«Прежде всего для признания Пугачёвой иноагентом необходимо установить наличие иностранного финансирования или влияния. Учитывая её международную известность и связи, теоретически можно предположить наличие зарубежных источников дохода. Однако одного этого недостаточно — необходимо доказать, что эти средства используются для политической деятельности в России», — заявил эксперт в разговоре с NEWS.ru.