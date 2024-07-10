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Трамп предлагает Байдену провести еще одни дебаты

Трамп предлагает Байдену провести еще одни дебаты

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая во вторник перед сторонниками в штате Флорида, предложил действующему главе Белого дома Джо Байдену провести на текущей неделе еще одни дебаты. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером я официально предлагаю Джо [Байдену] шанс реабилитироваться перед всем миром. Давайте проведем еще одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом»,  — сказал Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что новые дебаты должны пройти без модераторов. Трансляция мероприятия должна вестись на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

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