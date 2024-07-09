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Главное Общество

МВД обеспечит бесперебойную работу автобусов

МВД обеспечит бесперебойную работу автобусов

Автомобили, незаконно въезжающие на автобусные полосы в столице, создают искусственные пробки, препятствия для бесперебойного движения общественного транспорта. Министерство внутренних дел принимает меры для предотвращения этих случаев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в частности, автобусы будут оснащены соответствующим техническим оборудованием для принятия в дальнейшем правовых мер в отношении водителей автомобилей, незаконно въезжающих на полосу движения. Министерства внутренних дел, транспорта, связи и высоких технологий совместно в пилотном режиме устанавливают на автобусах системы наблюдения и опознавания номеров.

Наряду с этим, стационарные пункты, выбранные МВД, также оснащаются соответствующим оборудованием. Целью создания новой системы является обеспечение бесперебойного движения.

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МВД обеспечит бесперебойную работу автобусов
Общество

МВД обеспечит бесперебойную работу автобусов

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