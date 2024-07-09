975 дробовиков: полиция призывает граждан сдавать незаконное оружие

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В результате профилактических мероприятий, проведённых сотрудниками полиции, за 6 месяцев 2024 года гражданами добровольно сдано 1029 единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Как отмечается, среди добровольно сданного оружия 40 пистолетов-пулемётов, 14 пистолетов и 975 дробовиков.

«Ещё раз обращаемся к гражданам с просьбой добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие. Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранимое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождается от ответственности, если оно не использовало эти предметы при совершении преступления.

Граждане должны быть уверены, что каждое незаконно хранящееся огнестрельное оружие является источником опасности, может стать орудием при совершении общественно опасного деяния и привести к трагедии», – говорится в обрещении.