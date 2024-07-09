У живущих порознь Уилла Смита и его жены родится ребенок

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Известный американский актер Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт Смит станут родителями в третий раз.

Об этом изданию Media Take Out по секрету рассказал инсайдер. По его словам, звездные супруги обратились к услугам суррогатного материнства.

«У Уилла и Джады родится еще один ребенок от суррогатной матери», – рассказывает источник, сообщает Ace Showbiz.

Стоит отметить, что Джада ранее признавалась, что с 2016 года они с актером не живут вместе и не находятся в романтических отношениях, хотя официально супруги не расставались.