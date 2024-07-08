В Польше не оценили миротворческие усилия Орбана

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ни одна страна не имеет права решать вопрос мирного урегулирования конфликта без участия Украины, а также вести какие-либо переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Его слова с совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским приводит «Европейская правда».

Туск подчеркнул, что «никто не имеет права без Украины, от имени Украины решать вопрос о будущем мире и его форме».

«Никто не имеет права выступать от имени Польши или всего Евросоюза без полного взаимопонимания с Украиной и с нами всеми, если речь идет о возможных разговорах с Москвой», – сказал Туск, имея в виду миротворческие усилия премьера Венгрии Виктора Орбана.