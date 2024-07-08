Эмиссар США снова летит в Ереван |
Россия нанесла массированный удар по Украине: много жертв (обновлено, видео) |
Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине |
Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию |
«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше |
В Баку призвали Китай производить продукцию для Европы в Азербайджане |
«Мирная миссия 3.0». Орбан прибыл в Китай вопреки истерии Запада |
Летят гранаты, струится газ: выборы во Франции вновь не обошлись без столкновений (видео) |
Атталь пообещал утром подать в отставку с поста премьер-министра Франции |
Главное Политика

В Польше не оценили миротворческие усилия Орбана

В Польше не оценили миротворческие усилия Орбана

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ни одна страна не имеет права решать вопрос мирного урегулирования конфликта без участия Украины, а также вести какие-либо переговоры о европейской политике без одобрения ЕС.

Его слова с совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским приводит «Европейская правда».

Туск подчеркнул, что «никто не имеет права без Украины, от имени Украины решать вопрос о будущем мире и его форме».

«Никто не имеет права выступать от имени Польши или всего Евросоюза без полного взаимопонимания с Украиной и с нами всеми, если речь идет о возможных разговорах с Москвой», – сказал Туск, имея в виду миротворческие усилия премьера Венгрии Виктора Орбана.

Теги:
Из этой рубрики
В Польше не оценили миротворческие усилия Орбана
Политика

В Польше не оценили миротворческие усилия Орбана

2024/07/08, 16:57
Украина и Польша подписали соглашение по безопасности
Политика

Украина и Польша подписали соглашение по безопасности

2024/07/08, 16:29
Названо место следующей встречи Гафаровой и Симоняна
Политика

Названо место следующей встречи Гафаровой и Симоняна

2024/07/08, 15:40
МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля
Политика

МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля

2024/07/08, 14:21
Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий Байдену
Политика

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий Байдену

2024/07/08, 13:35
МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны
Политика

МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны

2024/07/08, 13:10
Байрамов назвал ожидания Азербайджана в связи с приходом нового президента Ирана
Политика

Байрамов назвал ожидания Азербайджана в связи с приходом нового президента Ирана

2024/07/08, 12:12
Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию
Политика

Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию

2024/07/08, 11:49
"Следующая остановка: Вашингтон": Орбан рассказал о своих планах после Пекина
Политика

«Следующая остановка: Вашингтон»: Орбан рассказал о своих планах после Пекина

2024/07/08, 11:17